О сервисе Solution365

Наш сервис технически решает проблемы с блокировкой ресурсов по доступным ценам. Мы помогаем владельцам сайтов противостоять ограничениям со стороны Роскомнадзора. В этой области у нас много успешных кейсов, которые мы при запросе можем вам отправить для ознакомления. Каждый из разработанных скриптов – это отдельный продукт. Для максимальной степени защиты данные модули можно использовать как в комплексе, так и по отдельности.



Наш Webmoney имеет персональный аттестат с BL 100, отзывы наших клиентов вы можете почитать здесь

Hidden redirect

Скрипт скрытого редиректа домена (используется при блокировке домена для безопасной смены зеркала). Данный скрипт применяется для безопасной смены главного зеркала при блокировании домена и предназначен только для поисковых роботов. Остальные пользователи и боты РКН, ФСН и Прокуратуры будут посещать страницы старого сайта. Модуль даёт гарантию сохранности нового домена от последующего блокирования по "цепочке". После установки нашего скрипта, в панелях Яндекс Вебмастер и Google Search Console происходит перенаправление со старого домена на новое зеркало. Подробнее..



Solution

Скрипт Solution позволяет увеличивать длительность жизни вашего основного домена и максимально долго удерживать его в поисковой выдаче. Весь трафик с него, включая роботов РКН и других структур, перенаправляется на быстро сменяемый поддомен. Поддомен можно всегда оперативно сменить в случае блокировки, и при этом позиции сайта совершенно не потеряются. Подробнее..

Combo

Для максимальной защиты вашего ресурса от дальнейших блокировок Роскомнадзора мы предлагаем универсальное решение по выгодной цене. При оплате пакета Combo Solution вы получите вечную лицензию к двум нашим скриптам (Hidden redirect и Solution) на все домены. Подробнее..

Безлимитное количество ip адресов для вашего домена и поддоменов

Чаще всего Роскомнадзор вместе с доменом блокирует и IP адрес. И это большая неприятность для владельцев сайтов, так как не все хостинги выдают новый IP адрес после каждой блокировки. Стоит также отметить, что за новый IP адрес потребуется заплатить и выполнить определённую донастройку сервера. Мы предлагаем вам метод, который поможет бесплатно заменить IP адрес, если заблокируют как основной ваш домен, так и поддомены. Каждый новый ip вы будете получать абсолютно бесплатно. Подробнее..

Telegram RKNCheck Bot

Бесплатный Telegram бот, который покажет, заблокирован ли сайт Роскомнадзором и другими органами (вы можете проверить домен или IP). Так же в боте есть возможность включить оповещения о блокировке ваших ресурсов. Добавить бота